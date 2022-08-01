Directorio de Empresas
GYANT
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

GYANT Salarios

El salario de GYANT oscila desde $114,055 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango bajo hasta $124,375 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GYANT. Última actualización: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
$124K
Gerente de Ingeniería de Software
$114K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en GYANT es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $124,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GYANT es $119,215.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para GYANT

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Flipkart
  • Databricks
  • Coinbase
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gyant/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.