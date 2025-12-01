Directorio de Empresas
Gusto
Gusto Diseñador de Producto Salarios

La compensación de Diseñador de Producto in United States en Gusto oscila desde $152K por year para L2 hasta $166K por year para L4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $170K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$152K
$124K
$27.9K
$0
L3
$180K
$157K
$21.3K
$1.9K
L4
$166K
$139K
$27.5K
$0
Ver 3 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquieren en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Gusto in United States tiene una compensación total anual de $220,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Gusto para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $167,000.

Otros Recursos

