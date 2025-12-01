La compensación de Diseñador de Producto in United States en Gusto oscila desde $152K por year para L2 hasta $166K por year para L4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $170K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$152K
$124K
$27.9K
$0
L3
$180K
$157K
$21.3K
$1.9K
L4
$166K
$139K
$27.5K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:
20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)
20% se adquieren en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)
20% se adquieren en el 4th-AÑO (1.67% mensual)
20% se adquieren en el 5th-AÑO (1.67% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.