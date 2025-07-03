Directorio de Empresas
GSPANN Technologies
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

GSPANN Technologies Salarios

El salario de GSPANN Technologies oscila desde $139,300 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $161,700 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GSPANN Technologies. Última actualización: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gerente de Programa
$162K
Ingeniero de Software
$139K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en GSPANN Technologies es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $161,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GSPANN Technologies es $150,500.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para GSPANN Technologies

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Roblox
  • Amazon
  • Pinterest
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gspann-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.