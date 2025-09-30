Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Ukraine

La compensación de Ingeniero de Software in Ukraine en Grid Dynamics oscila desde UAH 1.91M por year para T2 hasta UAH 3.07M por year para T4. El paquete de compensación in Ukraine mediano por year totaliza UAH 2.56M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono T1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- T2 Software Engineer UAH 1.91M UAH 1.91M UAH 0 UAH 0 T3 Senior Software Engineer UAH 2.41M UAH 2.41M UAH 0 UAH 1.9K T4 Staff Software Engineer UAH 3.07M UAH 3.05M UAH 0 UAH 23.5K Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Grid Dynamics ?

