Grid Dynamics
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Ukraine

Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Ukraine

La compensación de Ingeniero de Software in Ukraine en Grid Dynamics oscila desde UAH 1.91M por year para T2 hasta UAH 3.07M por year para T4. El paquete de compensación in Ukraine mediano por year totaliza UAH 2.56M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
UAH 6.58M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Grid Dynamics in Ukraine tiene una compensación total anual de UAH 3,493,670. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grid Dynamics para el puesto de Ingeniero de Software in Ukraine es UAH 2,564,765.

