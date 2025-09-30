La compensación de Ingeniero de Software in Moldova en Grid Dynamics oscila desde MDL 617K por year para T2 hasta MDL 905K por year para T3. El paquete de compensación in Moldova mediano por year totaliza MDL 705K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
