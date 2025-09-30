Directorio de Empresas
Grid Dynamics
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • India

Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software in India en Grid Dynamics oscila desde ₹1.15M por year para T1 hasta ₹2.87M por year para T3. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹2.21M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Ingeniero de Software в Grid Dynamics in India составляет ₹3,085,561 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Grid Dynamics для позиции Ingeniero de Software in India составляет ₹2,210,832.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Grid Dynamics

Otros Recursos