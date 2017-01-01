Directorio de Empresas
Greet Technologies
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa
Mejores Perspectivas
  • Contribuye algo único sobre Greet Technologies que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Greet Technologies offers call center outsourcing and customer support services, emphasizing high-quality service and measurable outcomes in customer support and knowledge process outsourcing.

    http://www.greettech.com
    Sitio Web
    2006
    Año de Fundación
    960
    # de Empleados
    $100M-$250M
    Ingresos Estimados
    Sede

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Aprende Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio apply.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Greet Technologies

    Empresas Relacionadas

    • Coinbase
    • Lyft
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Netflix
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos