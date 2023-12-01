Greenphire Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Greenphire oscila desde $101,490 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $136,178 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Greenphire. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Gerente de Producto
$136K
Gerente de Proyecto
$101K
Ingeniero de Software
$130K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Greenphire is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,178. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Greenphire is $130,340.

