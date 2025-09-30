Directorio de Empresas
Grant Thornton
Grant Thornton Contador Salarios en Greater Los Angeles Area

El paquete de compensación mediano de Contador in Greater Los Angeles Area en Grant Thornton totaliza $86.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grant Thornton. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Total por año
$86.5K
Nivel
Senior Associate
Base
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Grant Thornton?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Títulos Incluidos

Tax Accountant

Auditor

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Grant Thornton in Greater Los Angeles Area tiene una compensación total anual de $97,270. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grant Thornton para el puesto de Contador in Greater Los Angeles Area es $86,500.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Grant Thornton

Otros Recursos