Granicus
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • India

Granicus Ingeniero de Software Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Granicus totaliza ₹2.32M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Granicus. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Granicus
Software Engineer 3
Coimbatore, TN, India
Total por año
₹2.32M
Nivel
L3
Base
₹2.32M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Granicus?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Granicus in India sits at a yearly total compensation of ₹4,054,708. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Granicus for the Ingeniero de Software role in India is ₹2,318,132.

