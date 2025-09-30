Directorio de Empresas
Granicus
  Greater Bengaluru

Granicus Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Granicus totaliza ₹1.82M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Granicus. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.82M
Nivel
L3
Base
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Granicus?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Granicus in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹4,054,708. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Granicus para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹2,196,025.

Otros Recursos