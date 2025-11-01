Directorio de Empresas
Grainger
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Grainger Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Grainger totaliza $211K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grainger. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Grainger
Product Manager
Chicago, IL
Total por año
$211K
Nivel
24
Base
$163K
Stock (/yr)
$15K
Bono
$33K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
20 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Grainger in United States tiene una compensación total anual de $256,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grainger para el puesto de Gerente de Producto in United States es $210,500.

Otros Recursos