Grafana
Grafana Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Germany en Grafana totaliza €123K por year para Senior Engineering Manager. El paquete de compensación in Germany mediano por year totaliza €119K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grafana. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Grafana, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Grafana in Germany tiene una compensación total anual de €185,136. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grafana para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Germany es €118,663.

Otros Recursos