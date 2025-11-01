Directorio de Empresas
Grafana
Grafana Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Grafana totaliza $240K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grafana. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
Grafana
Product Manager
New York, NY
Total por año
$240K
Nivel
-
Base
$180K
Stock (/yr)
$60K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Grafana?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Grafana, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Grafana in United States tiene una compensación total anual de $520,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grafana para el puesto de Gerente de Producto in United States es $260,000.

