Grafana
Grafana Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United Kingdom en Grafana oscila desde £43.9K hasta £64K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grafana. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Grafana, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Grafana in United Kingdom tiene una compensación total anual de £63,982. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grafana para el puesto de Recursos Humanos in United Kingdom es £43,920.

Otros Recursos