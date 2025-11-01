Directorio de Empresas
Grafana
  Salarios
  Éxito del Cliente

  Todos los Salarios de Éxito del Cliente

Grafana Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United States en Grafana oscila desde $139K hasta $198K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grafana. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$158K - $180K
United States
Rango Común
Rango Posible
$139K$158K$180K$198K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Grafana, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Éxito del Cliente en Grafana in United States tiene una compensación total anual de $198,240. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grafana para el puesto de Éxito del Cliente in United States es $139,440.

Otros Recursos