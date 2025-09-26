Directorio de Empresas
GovTech Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Singapore en GovTech oscila desde SGD 112K hasta SGD 160K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Rango Común
Rango Posible

SGD 211K

¿Cuáles son los niveles de carrera en GovTech?

Títulos Incluidos

Data Architect

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Arquitecto de Soluciones at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 159,685. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Arquitecto de Soluciones role in Singapore is SGD 112,320.

