GovTech
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

GovTech Gerente de Proyecto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Proyecto in Singapore en GovTech totaliza SGD 145K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 145K
Nivel
L2
Base
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 31.3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en GovTech?

SGD 211K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en GovTech in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 195,953. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GovTech para el puesto de Gerente de Proyecto in Singapore es SGD 135,144.

