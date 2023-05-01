GovTech Salarios

Directorio de Empresas
GovTech
El salario de GovTech oscila desde $8,514 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $163,213 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GovTech. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $95.1K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Gerente de Producto
Median $105K
Científico de Datos
Median $100K

Diseñador de Producto
Median $73.2K

Diseñador UX

Analista de Negocios
Median $76.9K
Gerente de Proyecto
Median $110K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $163K
Analista de Datos
$8.5K
Recursos Humanos
$82.1K
Gerente de Programa
$117K
Analista de Ciberseguridad
$69.6K
Arquitecto de Soluciones
$103K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$74.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en GovTech es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $163,213. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GovTech es $95,115.

Otros Recursos