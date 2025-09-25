Directorio de Empresas
Government of Canada
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Government of Canada Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Canada en Government of Canada totaliza CA$112K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Total por año
CA$112K
Nivel
Entry
Base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Government of Canada?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Agregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Data Architect

Cloud Security Architect

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Arquitecto de Soluciones at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$125,557. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Arquitecto de Soluciones role in Canada is CA$112,395.

Otros Recursos