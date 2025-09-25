Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Asistente Administrativo in Canada en Government of Canada totaliza CA$75.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$75.9K
Nivel
AS-2
Base
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Government of Canada?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Government of Canada in Canada tiene una compensación total anual de CA$81,358. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Government of Canada para el puesto de Asistente Administrativo in Canada es CA$72,350.

Otros Recursos