El paquete de compensación mediano de Contador in Canada en Government of Canada totaliza CA$111K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Total por año
CA$111K
Nivel
3
Base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Government of Canada?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Contador v Government of Canada in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$135,354. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Government of Canada pre pozíciu Contador in Canada je CA$111,384.

