Directorio de Empresas
Godrej
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Godrej Salarios

El rango de salarios de Godrej va de $5,923 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $75,375 para un Desarrollo de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Godrej. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Desarrollo de Negocios
$75.4K
Analista de Datos
$5.9K
Recursos Humanos
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Godrej es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $75,375. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Godrej es $12,532.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Godrej

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos