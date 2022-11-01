Directorio de Empresas
GoBolt
GoBolt Salarios

El salario de GoBolt oscila desde $29,804 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $132,184 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GoBolt. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $88.3K
Servicio al Cliente
$29.8K
Analista de Datos
$90.5K

Gerente de Ingeniería de Software
$132K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en GoBolt es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $132,184. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GoBolt es $89,390.

