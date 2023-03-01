Directorio de Empresas
Globus Medical
Globus Medical Salarios

El salario de Globus Medical oscila desde $68,340 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el rango bajo hasta $203,010 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Globus Medical. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $110K
Ingeniero Biomédico
$68.3K
Ingeniero Mecánico
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Producto
$179K
Gerente de Proyecto
$166K
Gerente de Programa Técnico
$203K
Preguntas Frecuentes

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Globus Medical, ir Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $203,010. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Globus Medical, ir $144,851.

Otros Recursos