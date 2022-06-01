Directorio de Empresas
GLOBO
GLOBO Salarios

El salario de GLOBO oscila desde $11,613 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $120,600 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GLOBO. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $29.8K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$99.5K
Diseñador de Producto
$11.6K

Gerente de Producto
$60.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$106K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at GLOBO is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GLOBO is $79,788.

