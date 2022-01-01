Directorio de Empresas
GlobalLogic
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

GlobalLogic Salarios

El salario de GlobalLogic oscila desde $1,516 en compensación total por año para un Capitalista de Riesgo en el rango bajo hasta $240,000 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GlobalLogic. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Arquitecto de Soluciones
Median $240K

Arquitecto de Datos

Gerente de Producto
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Ingeniería de Software
Median $177K
Contador
$166K
Analista de Negocios
$22.3K
Servicio al Cliente
$36.7K
Operaciones de Servicio al Cliente
$74.5K
Analista de Datos
$22.5K
Científico de Datos
$111K
Analista Financiero
$167K
Ingeniero de Hardware
$27.9K
Consultor de Gestión
$30K
Diseñador de Producto
$69.5K
Gerente de Proyecto
$194K
Reclutador
$98K
Ventas
$214K
Analista de Ciberseguridad
$74.5K
Gerente de Programa Técnico
$124K
Investigador UX
$95.5K
Capitalista de Riesgo
$1.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en GlobalLogic es Arquitecto de Soluciones con una compensación total anual de $240,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GlobalLogic es $74,511.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para GlobalLogic

Empresas Relacionadas

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Acumen Solutions
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos