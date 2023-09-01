Global Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Global oscila desde $10,854 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $110,090 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Global. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $99.6K
Analista de Negocios
$17.2K
Tecnólogo de la Información (TI)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operaciones de Marketing
$26.1K
Diseñador de Producto
$10.9K
Reclutador
$99.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$110K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Global es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $110,090. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Global es $46,518.

Otros Recursos