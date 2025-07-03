Directorio de Empresas
GKN
GKN Salarios

El salario de GKN oscila desde $25,789 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $210,940 para un Ingeniero de Control en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GKN. Última actualización: 11/22/2025

Ingeniero de Control
$211K
Ingeniero Mecánico
$44.6K
Diseñador de Producto
$25.8K

Gerente de Programa
$46.5K
Ventas
$101K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en GKN es Ingeniero de Control at the Common Range Average level con una compensación total anual de $210,940. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GKN es $46,528.

Otros Recursos

