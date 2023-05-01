Directorio de Empresas
Givebutter Salarios

El salario mediano de Givebutter es $120,600 para un Éxito del Cliente . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Givebutter. Última actualización: 11/22/2025

Éxito del Cliente
$121K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Givebutter es Éxito del Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $120,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Givebutter es $120,600.

