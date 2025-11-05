Directorio de Empresas
GFT Group
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Spain

GFT Group Ingeniero de Software Salarios en Spain

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Spain en GFT Group totaliza €42.7K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GFT Group. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por año
€42.7K
Nivel
L4
Base
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en GFT Group?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Desarrollador Salesforce

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en GFT Group in Spain tiene una compensación total anual de €51,147. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GFT Group para el puesto de Ingeniero de Software in Spain es €40,669.

