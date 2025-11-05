La compensación de Ingeniero de Software in Italy en GFT Group oscila desde €26K por year para Junior Software Engineer hasta €29.7K por year para Software Engineer. El paquete de compensación in Italy mediano por year totaliza €27.1K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GFT Group. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***