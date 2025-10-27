Directorio de Empresas
Genesys
Genesys Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Canada en Genesys totaliza CA$272K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Total por año
CA$272K
Nivel
-
Base
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$54.3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
18 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Genesys in Canada tiene una compensación total anual de CA$204,196. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genesys para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$204,196.

