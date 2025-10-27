La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Genesys totaliza $230K por year para L4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $231K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
