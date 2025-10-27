Directorio de Empresas
Genesys
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Genesys Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Genesys oscila desde $163K por year para L2 hasta $292K por year para L7. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $205K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Genesys?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Genesys in United States tiene una compensación total anual de $291,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genesys para el puesto de Gerente de Producto in United States es $174,000.

Empleos Destacados

