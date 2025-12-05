Directorio de Empresas
Garmin
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador Industrial

  • Todos los Salarios de Diseñador Industrial

Garmin Diseñador Industrial Salarios

La compensación total promedio de Diseñador Industrial in Taiwan en Garmin oscila desde NT$1.87M hasta NT$2.62M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Garmin. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$66.2K - $77K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Diseñador Industrial envíos en Garmin para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Garmin?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador Industrial ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador Industrial en Garmin in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$2,623,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Garmin para el puesto de Diseñador Industrial in Taiwan es NT$1,873,822.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Garmin

Empresas Relacionadas

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/industrial-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.