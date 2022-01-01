Directorio de Empresas
Garmin
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Garmin Salarios

El rango de salarios de Garmin va de $3,575 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $258,700 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Garmin. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Sistemas

Ingeniero de Hardware
Median $113K

Ingeniero de Hardware Embebido

Ingeniero Mecánico
Median $55.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Diseñador de Producto
Median $86K
Gerente de Proyecto
Median $110K
Analista de Negocios
Median $91K
Desarrollo de Negocios
$65.7K
Jefe de Gabinete
$201K
Servicio al Cliente
$91.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$166K
Científico de Datos
$259K
Ingeniero Eléctrico
$64.8K
Analista Financiero
$56.7K
Recursos Humanos
$3.6K
Diseñador Industrial
$71.6K
Tecnólogo de Información (TI)
$69.1K
Gerente de Producto
$96.5K
Analista de Ciberseguridad
$75.4K
Gerente de Programa Técnico
$127K
Escritor Técnico
$56.7K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Garmin adalah Científico de Datos at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $258,700. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Garmin adalah $91,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Garmin

Empresas Relacionadas

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos