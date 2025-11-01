Directorio de Empresas
G&A Partners
G&A Partners Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en G&A Partners totaliza $163K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de G&A Partners. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
G&A Partners
Senior Software Engineer
Denver, CO
Total por año
$163K
Nivel
-
Base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bono
$7.5K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en G&A Partners?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en G&A Partners in United States tiene una compensación total anual de $162,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en G&A Partners para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $162,500.

