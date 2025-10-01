Directorio de Empresas
Gaming Innovation Group
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Madrid Metropolitan Area

Gaming Innovation Group Ingeniero de Software Salarios en Madrid Metropolitan Area

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area en Gaming Innovation Group oscila desde €52.4K hasta €74.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gaming Innovation Group. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

€59.6K - €70.6K
Spain
Rango Común
Rango Posible
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Rango Común
Rango Posible

€142K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Gaming Innovation Group?

Preguntas Frecuentes

