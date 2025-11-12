FullStory Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en FullStory oscila desde $162K por year para Level 20 hasta $228K por year para Level 40. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $200K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FullStory. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono Level 20 ( Nivel de Entrada ) $162K $159K $0 $3K Level 30 $222K $193K $21.6K $7.2K Level 40 $228K $219K $8.5K $0 Level 50 $ -- $ -- $ -- $ --

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En FullStory, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en FullStory ?

