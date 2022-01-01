Fulgent Genetics Salarios

El salario de Fulgent Genetics oscila desde $69,650 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $100,500 para un Ingeniero Biomédico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fulgent Genetics . Última actualización: 11/20/2025