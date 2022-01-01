Directorio de Empresas
Fujitsu
Fujitsu Salarios

El salario de Fujitsu oscila desde $14,141 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $211,050 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fujitsu. Última actualización: 11/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingeniero de Software
Median $129K

Ingeniero de Redes

Gerente de Producto
Median $175K
Gerente de Operaciones de Negocio
$41.4K

Analista de Negocios
$20.6K
Desarrollo de Negocios
$168K
Servicio al Cliente
$15.6K
Analista de Datos
$74.2K
Gerente de Ciencia de Datos
$125K
Científico de Datos
$58.8K
Gerente de Instalaciones
$40.6K
Analista Financiero
$68.5K
Ingeniero de Hardware
$145K
Tecnólogo de la Información (TI)
$62.4K
Consultor de Gestión
$55K
Marketing
$67.6K
Diseñador de Producto
$14.1K
Gerente de Programa
$67.1K
Gerente de Proyecto
$48.6K
Ventas
$211K
Habilitación de Ventas
$47.6K
Analista de Ciberseguridad
$17.5K
Arquitecto de Soluciones
$26.4K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Fujitsu es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fujitsu es $60,617.

Otros Recursos

