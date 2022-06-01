FreeAgent CRM Salarios

Directorio de Empresas
El salario de FreeAgent CRM oscila desde $46,384 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $58,800 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FreeAgent CRM. Última actualización: 11/24/2025

Ventas
$58.8K
Ingeniero de Software
$46.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en FreeAgent CRM es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $58,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en FreeAgent CRM es $52,592.

