Framer Salarios

El salario de Framer oscila desde $141,344 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $152,335 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Framer. Última actualización: 11/24/2025

Ingeniero de Software
Median $141K
Desarrollo de Negocios
$152K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Framer es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $152,335. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Framer es $146,839.

