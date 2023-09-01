Directorio de Empresas
FPL
FPL Salarios

El salario de FPL oscila desde $64,675 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $160,800 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FPL. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $67.6K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$111K
Ingeniero de Control
$70.4K

Científico de Datos
$64.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$103K
Gerente de Proyecto
$161K
Preguntas Frecuentes

