La compensación de Ingeniero de Software in Greater Ottawa Area en Fortinet oscila desde CA$96.8K por year para P1 hasta CA$184K por year para P3. El paquete de compensación in Greater Ottawa Area mediano por year totaliza CA$108K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Fortinet, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
