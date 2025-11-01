Directorio de Empresas
Foodee
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Foodee Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Foodee totaliza CA$80.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Foodee. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Total por año
CA$80.9K
Nivel
L1
Base
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
0-1 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Foodee?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Foodee in Canada tiene una compensación total anual de CA$152,914. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Foodee para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$80,872.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Foodee

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Stripe
  • Spotify
  • Square
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos