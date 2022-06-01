Directorio de Empresas
Fluidra
Fluidra Salarios

El salario de Fluidra oscila desde $49,668 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $217,260 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fluidra. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $59.9K
Recursos Humanos
$145K
Marketing
$59.6K

Diseñador de Producto
$166K
Reclutador
$143K
Ingeniero de Software
$49.7K
Arquitecto de Soluciones
$217K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Fluidra es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $217,260. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fluidra es $142,800.

