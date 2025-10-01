Directorio de Empresas
Fiverr
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fiverr Ingeniero de Software Salarios en Tel Aviv Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Tel Aviv Metropolitan Area en Fiverr totaliza ₪508K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fiverr. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪508K
Nivel
hidden
Base
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bono
₪0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Fiverr?

₪560K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area tiene una compensación total anual de ₪640,011. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fiverr para el puesto de Ingeniero de Software in Tel Aviv Metropolitan Area es ₪489,826.

Otros Recursos