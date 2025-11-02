Directorio de Empresas
FISPAN
FISPAN Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en FISPAN totaliza CA$86.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FISPAN. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
FISPAN
Software Developer
Vancouver, BC, Canada
Total por año
CA$86.8K
Nivel
Entry Level
Base
CA$86.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en FISPAN?
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en FISPAN in Canada tiene una compensación total anual de CA$160,866. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en FISPAN para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$92,398.

Otros Recursos